Ein böiger Wind hat Hunderten von Siedlungen in der Ukraine den Strom abgedreht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein böiger Wind hat 276 Siedlungen in der Ukraine ohne Strom gelassen. Dies teilte das Energieministerium am Dienstagabend, den 2. April, mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass ab 18:00 Uhr aufgrund des schlechten Wetters 276 Siedlungen ohne Strom waren.

Die meisten Probleme mit der Stromversorgung traten in der Region Kiew auf – ohne Licht waren etwa 34.200 Verbraucher in 120 Siedlungen, und in Chmelnytschyna blieben 61 Siedlungen ohne Spannung, insgesamt – mehr als 9400 Abonnenten, schreibt das Energieministerium.

Es berichtet auch, dass in Transkarpaten aufgrund des schlechten Wetters 42 Siedlungen ohne Strom blieben – das sind fast 10.000 Verbraucher, in der Region Schytomyr waren 32 Siedlungen ohne Strom, und in der Region Dnipropetrowsk – 21.