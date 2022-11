Der Bürgermeister von Iwano-Frankiwsk hat den Bewohnern der Stadt geraten, über den Winter aufs Land zu ziehen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Bürgermeister von Iwano-Frankiwsk, Ruslan Martsinkiw, hat die Bewohner von Mehrfamilienhäusern aufgefordert, wegen der sich verschlechternden Stromversorgungslage über den Winter aus der Stadt zu ziehen. Dies berichtete am Donnerstag, den 17. November, Radio Zapadniy Pole.

Martsinkiv gab an, dass 53 mehrstöckige Gebäude in Iwano-Frankiwsk aufgrund des russischen Beschusses ohne Heizung sind und betonte, dass sich die Situation noch verschlimmern könnte, wenn die Häuser mehrere Tage lang ohne Licht sind.

„Ich empfehle, in ländlichen Gebieten oder in Privathäusern unterzukommen. Jemand hat vielleicht Familie, Bekannte in den Dörfern. Es ist ratsam, Vorkehrungen für die Unterbringung zu treffen, da es sehr schwierig sein wird, in den Wohnhäusern zu überleben“, warnte der Bürgermeister.

Er forderte auch die Bewohner der umliegenden Dörfer auf, Frauen und Kinder aus den Wohnhäusern der Stadt in Sicherheit zu bringen.

Martsinkiv fügte hinzu, dass die Stadt Heizstationen für die Stadtbewohner vorbereite, die jedoch nicht alle unterbringen könnten.

Es wird darauf hingewiesen, dass über 10 Millionen Ukrainer derzeit ohne Strom sind, da das Stromnetz nach den russischen Raketenangriffen beschädigt wurde.