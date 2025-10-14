Die Banken in der Ukraine schließen aktiv Filialen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Zahl der strukturellen Unterabteilungen der ukrainischen Banken ist seit Anfang 2025 um 98 auf 4.934 Filialen gesunken.

Die ukrainischen Banken bauen Filialen ab und verlagern ihre Dienstleistungen auf das Online-Format. Dies geht aus den Daten der Nationalbank der Ukraine hervor.

Am 1. Oktober gab es in der Ukraine 4 934 operative Struktureinheiten von Banken. Seit Anfang des Jahres hat sich die Zahl um 98 verringert. Darüber hinaus befinden sich 744 Bankfilialen im Status „vorübergehend suspendiert“.

Die staatliche Oschtschadbank hat die größte Anzahl von Filialen – 1.142. Die Arbeit von 626 Filialen der Bank wurde vorübergehend eingestellt.

Die staatliche PrivatBank liegt mit 1.096 Filialen an zweiter Stelle. Weitere fünf sind vorübergehend suspendiert, 65 Filialen hatten diesen Status am 1. Juli. Das bedeutet, dass die Bank 60 Filialen endgültig geschlossen hat.

Es folgen die Bank der ausländischen Bankengruppe Raiffeisen Bank (321), die private FUIB (220) und die Bank der ausländischen Bankengruppe UkrSibbank (218). Am 1. Oktober gab es noch 60 Banken in der Ukraine.

Trotz des Krieges und der schwierigen wirtschaftlichen Lage im Land legen die Ukrainer nicht nur weiterhin Geld auf Bankkonten an, sondern erhöhen auch den Betrag der Einlagen. Korrespondent.net hat analysiert, welchen Banken die ukrainischen Bürger ihr Vertrauen schenken.

