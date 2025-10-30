Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, hat von der Möglichkeit gesprochen, Belgien zu zerstören. Der Verteidigungsminister des Landes, Theo Francken, forderte den russischen Politiker auf, „sich zu beruhigen“.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Politico.

Anfang dieser Woche hatte Francken in einem Interview mit der belgischen Nachrichtenseite HUMO versprochen, dass die NATO Moskau „dem Erdboden gleichmachen“ würde, sollte der Kreml jemals Brüssel angreifen.

Dies löste eine heftige Reaktion von Medwedew aus, der den belgischen Verteidigungsminister einen „Idioten“ nannte und davor warnte, dass die nukleare Superwaffe Poseidon diese Woche getestet worden sei, und sie als „eine echte Weltuntergangswaffe“ bezeichnete.

Als Antwort auf einen Kommentar des Social-Media-Nutzers X, der vorschlug, Belgien als Testgelände zu nutzen, fügte Medwedew hinzu: „Dann wird Belgien verschwinden.“

Heute Morgen hat Franken auf Instagram auf Medwedew geantwortet.

„Der größte Tyrann Russlands hört nie auf zu drohen und zu beleidigen. Die NATO befindet sich nicht im Krieg mit der Russischen Föderation und will es sicher auch nicht sein… Aber das Prinzip des ‚Vergeltungsschlags‘ unseres Bündnisses ist seit 76 Jahren unbestritten. Das ist es, was ich in meinem Interview mit HUMO gemeint habe, und ich nehme kein einziges Wort davon zurück“, schrieb er.

Franckens Beitrag wurde von dem Lied „Calm Down“ der amerikanischen Sängerin Selena Gomez begleitet, was als Aufruf des belgischen Ministers an den Kreml verstanden werden kann, sich zu beruhigen.

Der Test von Poseidon