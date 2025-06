Beschlagnahmung von Waffen: In der ganzen Ukraine fanden Durchsuchungen statt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Polizeibeamte haben Hunderte von Schusswaffen, zehn Kilogramm Sprengstoff und Zehntausende von Patronen beschlagnahmt.

In der Ukraine fand eine groß angelegte Sonderoperation zur Beschlagnahme illegaler Waffen in allen Regionen des Landes statt. Dies teilte die Nationale Polizei am Montag, den 16. Juni mit.

„Um dem illegalen Umlauf von Waffen und Munition entgegenzuwirken und die Kanäle für den Erwerb illegaler Waffen auf dem „schwarzen“ Markt zu blockieren, hat die Polizei 941 Durchsuchungen in allen Regionen des Landes durchgeführt“, heißt es in der Mitteilung.

Es wurden 10 Fälle von Waffenverkäufen dokumentiert und mehrere Verstecke aufgedeckt. Die Polizei beschlagnahmte 263 Schusswaffen, mehr als 74 Kilogramm Sprengstoff und fast 62 Tausend Schuss Munition unterschiedlichen Kalibers.

Derzeit sind 26 Beschuldigte aufgrund des Artikels über den illegalen Umgang mit Waffen, Munition oder Sprengstoff (Artikel 263 des Strafgesetzbuches der Ukraine) inhaftiert. Ihnen droht eine Freiheitsstrafe von bis zu sieben Jahren.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Strafverfolgungsbehörden am 13. Juni eine groß angelegte Sonderoperation zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Waffen und Munition gestartet haben. Damals wurde von mehr als 500 Durchsuchungen berichtet.

Zuvor hatte der Sicherheitsdienst der Ukraine neun Geschäftsleute festgenommen, die versucht hatten, den illegalen Verkauf von „Trophäenwaffen“ in verschiedenen Regionen der Ukraine zu organisieren.