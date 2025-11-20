Die Ukraine erhöht die Produktion von Anti-Drohnen-Munition, Schmyhal

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das Verteidigungsministerium der Ukraine erhöht die Produktion von Anti-Drohnen-Munition für die ukrainischen Streitkräfte.

Laut RBK Ukrajina wurde dies vom ukrainischen Verteidigungsminister Denys Schmyhal angekündigt.

Berichten zufolge hat das Verteidigungsministerium die Anti-Drohnen-Munition mehrerer ukrainischer Hersteller kodifiziert und sie ist bereit für die Massenproduktion.

„Dank der Anti-Drohnen-Munition wird das ukrainische Militär in der Lage sein, gegnerische FPVs und Mavic effektiver zu bekämpfen. Ihre Besonderheit ist ein spezieller Sprengkopf, der die Chance, eine russische Drohne abzuschießen, um ein Vielfaches erhöht“, sagte Schmyhal.

Er fügte hinzu, dass für diese Munition keine separaten Waffen benötigt werden – sie kann mit regulären Waffen ausgerüstet werden.

„Wir arbeiten daran, dass noch mehr neue und wirksame Waffen in das Arsenal unseres Militärs aufgenommen werden, um ihre Kampfkraft und die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine zu stärken“, betonte der Verteidigungsminister.

