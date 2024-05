Auf der besetzten Krim hat es eine Reihe von Explosionen gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Krim-Brücke ist vorübergehend für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Invasoren haben sie über Nacht bereits zum zweiten Mal blockiert.

Auf der vorübergehend von den Russen besetzten Krim ist eine Reihe von Explosionen zu hören. Darüber berichtet am Freitag, den 31. Mai, der Telegram-Kanal Krimwind.

Insbesondere wird über Explosionen berichtet, die in Kertsch zu hören waren. Augenzeugen berichteten, dass sie 8-10 Explosionen gehört haben.

Später wurde in Kertsch berichtet, dass der Hafen von Kavkaz in der Region Krasnodar der Russischen Föderation in Flammen steht.

Lokale Journalisten berichten, dass der Hafen über ein Öldepot verfügt, von dem aus die russischen Invasoren auf der Krim und in den eroberten Gebieten der Regionen Cherson und Saporischschja mit Treibstoff versorgt werden.

Im Hafen von Kertsch ertönt der Alarm mit der Aufforderung, den Hafen zu verlassen.

Wir werden daran erinnern, dass die Medien am Morgen über die Niederlage des russischen Bootes auf der Krim berichtet haben. Und später stellte sich heraus, dass mehr als ein Boot zerstört wurde.

Die Hauptdirektion des Geheimdienstes bestätigte die Zerstörung von zwei Booten auf der Krim