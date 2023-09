Danilow erklärte, warum die Invasoren "Wahlen" in der VOT abhalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Durch die Abhaltung von Pseudowahlen in den besetzten Gebieten versuchen die Russen, diese Gebiete in den Rechtsbereich der Russischen Föderation zu bringen, um eine Mobilisierungsinfrastruktur aufzubauen. Dies schrieb der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates Olexij Danilow am Dienstag, den 5. September in seinem X (früher Twitter).

„Eine der Aufgaben der Russen, die gefälschte Wahlen in den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine durchführen, ist die Notwendigkeit, mehr Menschen in die Armee der Russischen Föderation zu zwingen“, sagte er.

Ihm zufolge zwingen die Invasoren dazu, russische Pässe an sich zu nehmen und bereiten dann „neue Bürger der Russischen Föderation“ auf die Zwangseinberufung in die Armee des Aggressorlandes vor.

„Die Aktivitäten der Widerstandsbewegung, der Rückzug aus den besetzten Gebieten, die Zerstörung der Verwaltungszentren der Besatzer und der Kollaborateure und vor allem die Befreiung der ukrainischen Gebiete durch die ukrainischen Verteidigungskräfte – das sind umfassende Maßnahmen, um die Pläne der Zwangsrussifizierung zu zerstören, die es in der ukrainischen Geschichte bereits seit Peter dem Großen und Katharina II. gibt. Es ist schade, dass einige Leute dies vergessen haben“, schloss der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates.

Zur Erinnerung: Die Zentrale Wahlkommission der Russischen Föderation hat für den 10. September „Wahlen“ in den von den Invasoren besetzten Gebieten der Ukraine angesetzt – in Teilen der Regionen Cherson und Saporischschja sowie in der so genannten „Volksrepublik Donezk“ und „Volksrepublik Luhansk“.

