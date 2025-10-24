Die deutsche Energieministerin Reiche ist zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die deutsche Energieministerin Catherine Reiche ist zu einem mehrtägigen Besuch in der Ukraine eingetroffen. Sie wird eine Reihe von Treffen abhalten, um die Energieunabhängigkeit der Ukraine zu stärken.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Tagesschau.

Nach Angaben des deutschen Regierungssprechers wird der Schwerpunkt ihrer mehrtägigen Reise auf der Analyse der notwendigen Reparaturen und des Wiederaufbaus der ukrainischen Energieinfrastruktur sowie auf dem Ausbau der deutsch-ukrainischen Verteidigungszusammenarbeit liegen.

Laut einer Erklärung des Ministeriums hat Russland gerade vor dem vierten Kriegswinter seine Angriffe auf die Energieversorgung der Ukraine verstärkt. Dies bedroht die Versorgung mit Strom und Wärme im Winter.

Zuvor hatte Reiche von Putins „gezielten Angriffen auf Zivilisten“ gesprochen. Nun werden sie und ihr Team prüfen, ob im Rahmen der deutsch-ukrainischen Energiepartnerschaft konkretere Hilfe geleistet werden kann. Das Gleiche gilt für den Ausbau der Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie.

Die deutsche Hilfe für die Ukraine