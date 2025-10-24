Deutschland hat ein neues Hilfspaket für die Ukraine bereitgestellt, um die Wiederherstellung des Energiesektors des Landes zu unterstützen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Deutschland hat ein neues Hilfspaket in Höhe von 60 Millionen Euro für die Ukraine bereitgestellt, um den beschädigten Energiesektor wiederherzustellen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Telegrambotschaft der ukrainischen Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko.

„Deutschland stärkt die Widerstandsfähigkeit unserer kritischen Infrastruktur und stellt 60 Millionen Euro für den Energieunterstützungsfonds der Ukraine zur Verfügung. Diese Mittel werden dazu beitragen, Generatoren, Stromanlagen und mobile Wärmekraftwerke schneller zu liefern“, sagte Swyrydenko.

Sie wies auch darauf hin, dass sie bei einem Treffen mit der deutschen Energieministerin Catherine Reiche über die Vorbereitung der Ukraine auf den Winter und die Stärkung der Energieresilienz gesprochen haben.

„Wir haben vereinbart, eine gemeinsame Arbeitsgruppe zum Thema Energie einzurichten und die industrielle Zusammenarbeit auszubauen. Im Dezember wird ein ukrainisch-deutsches Wirtschaftsforum in Berlin stattfinden, das zu einer effektiven Plattform für neue Partnerschaften zwischen unseren Unternehmen werden kann“, fügte die Ministerpräsidentin hinzu.

Sie sagte auch, dass die Ukraine Deutschland vorgeschlagen hat, ein zwischenstaatliches Abkommen zur Unterstützung von Investoren zu unterzeichnen, das dem Modell folgt, das bereits von Dänemark, den Niederlanden, Frankreich und der Schweiz umgesetzt wurde.

„Heute ist die makrofinanzielle Unterstützung besonders wichtig, und unsere deutschen Partner unterstützen jeden Weg, der es uns ermöglicht, diese Mittel zu nutzen, um der Ukraine zu helfen und den Krieg so schnell wie möglich zu beenden“, betonte Swyrydenko.

Die deutsche Hilfe für die Ukraine