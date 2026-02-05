Der zweite Verhandlungstag in Abu Dhabi hat begonnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Delegationen der Ukraine, der USA und Russlands arbeiten in denselben Formaten wie gestern – trilaterale Konsultationen, Arbeit in Gruppen und weitere Abstimmung der Positionen.

Der zweite Tag der trilateralen Friedensgespräche in Abu Dhabi hat begonnen. Dies teilte der Leiter der ukrainischen Delegation und Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Rustam Umjerow, am Donnerstag, dem 5. Februar, auf Telegram mit.

„Wir arbeiten in denselben Formaten wie gestern: trilaterale Konsultationen, Arbeit in Gruppen und weitere Abstimmung der Positionen. Die Ergebnisse folgen später“, schrieb er. Zur Erinnerung: Am 4. Februar fand in Abu Dhabi der erste Tag der dreiseitigen Verhandlungen zwischen der Ukraine, den USA und Russland statt, die auf eine Beilegung des Krieges abzielen. US-Außenminister Marco Rubio kommentierte den Verlauf der Verhandlungen in Abu Dhabi zur Beilegung des von Russland ausgelösten Krieges gegen die Ukraine und verkündete diesbezüglich gute und schlechte Nachrichten. Präsident Wolodymyr Selenskyj äußerte die Hoffnung, dass der Krieg in der Ukraine dank intensiver diplomatischer Bemühungen und der Anstrengungen seines Teams bereits im nächsten Jahr beendet werden könnte. Verhandlungen in Abu Dhabi. Ergebnisse des ersten Tages