Der Dezember wird Regen und Nebel bringen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In den ersten Dezembertagen wird in der Ukraine kühles Wetter erwartet. Am 1. Dezember wird es im Westen des Landes regnen, danach gibt es keine nennenswerten Niederschläge mehr.

Quelle: Ukrainisches Hydrometeorologisches Zentrum

UGMC: „Am 1. Dezember wird es nachts im südlichen Teil, tagsüber in den meisten westlichen Regionen leichten Regen geben (in den Karpaten mit Graupel), im Rest des Landes, am 2. und 3. Dezember, keine nennenswerten Niederschläge in der Ukraine. am 1. Dezember wird es in den westlichen Regionen und in Schytomyr Nebel geben.“

Einzelheiten: Die Temperaturen werden nachts zwischen 5°C und 2°C liegen, tagsüber bei 3-8°C; im Süden des Landes nachts 4-9°C, tagsüber 7-12°C.

In der Hauptstadt in den ersten Dezembertagen keine nennenswerten Niederschläge, 0° bis 4° Celsius in der Nacht, bis zu 5-7° Celsius tagsüber, Nebel in der Nacht und am Morgen, Ost-, Nordostwind, 3-8 m/s.