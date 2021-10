Diebe stehlen zwei Tresore aus Nova Post-Filialen in der Region Odessa

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ ​

Zwei Tresore wurden aus Nova Post-Filialen in Odessa und der Region Odessa gestohlen. Dies berichtete Dumskaya am Samstag, den 16. Oktober, unter Berufung auf die Polizei.

Es wird angegeben, dass sich die Vorfälle am Freitagabend ereignet haben. In Odessa schlugen unbekannte Diebe in der Filiale Nr. 117 in der Straße Ivan und Jurij Lip zu.

„Die Einbrecher beschädigten das Vorhängeschloss an der Eingangstür, brachen in die Räumlichkeiten ein und nahmen einen Metalltresor mit, der jedoch leer war“, heißt es in der Erklärung.

Ein ähnliches Verbrechen wurde in dem Dorf Kislitsa im Bezirk Ismajil begangen. Nur dieser Tresor enthielt eine große Geldsumme.

Die Strafverfolgungsbehörden leiteten ein Strafverfahren nach Artikel 185 des ukrainischen Strafgesetzbuches über Diebstahl ein.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass es am 29. Juli zwei Explosionen in Postämtern von Novaya Posta in der Ukraine gab. Einer davon ereignete sich in Odessa in der Nikolajewskaja-Straße 170a, in der Nähe des ATB-Supermarktes.

Ein nicht identifizierter Mann mit einer Pistole raubte ein Postamt in Melitopol aus