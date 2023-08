In Dnipro haben Geldwechselbetrüger 800 Tausend Dollar veruntreut

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Besitzer eines Netzwerks von Wechselstuben und seine beiden Komplizen, die 800 Tausend Dollar veruntreut haben, werden verdächtigt. Das berichtet die Nationale Polizei.

Es wird festgestellt, dass sich das Paar an den Besitzer der Wechselstube wandte. Er versprach ihnen, ihnen bei der Überweisung von Geldern ins Ausland zu helfen und nannte sogar zwei Personen, die sich um diese Angelegenheit kümmern würden. Nachdem sie jedoch Geld von den Opfern erhalten hatten, verzögerten sie den Prozess der finanziellen Transaktion. Sie erklärten dies mit fiktiven Schwierigkeiten, die während des Betrugs aufgetreten waren. In Wirklichkeit fand kein Prozess statt.

Die Wachen führten mehr als 20 Durchsuchungen in den Regionen Odessa, Dnipropetrowsk und Lemberg an den Wohnorten der Beschuldigten und in Geldwechselstuben durch. Sie beschlagnahmten Computerausrüstung, Telefone, Geld, „grobe“ Unterlagen und Aufzeichnungen.

Für Betrug im großen Stil drohen den Angeklagten zwischen 5 und 12 Jahren Haft mit Beschlagnahmung des Eigentums.

Die Frage nach der Wahl der Maßnahmen für die Verdächtigen wird derzeit entschieden.

Weitere Maßnahmen werden durchgeführt, um Personen zu identifizieren, die in die betrügerischen Machenschaften verwickelt sein könnten.

Wir möchten daran erinnern, dass die Betrüger die Investoren der „Finanzbörse“ um 500 Tausend Hrywnja betrogen haben.