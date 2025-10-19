Das Dokument ist fast fertig: Selenskyj fasziniert von neuem Waffengeschäft für die Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine ist dabei, ein neues Verteidigungsabkommen mit ihren europäischen Partnern abzuschließen. Das Dokument betrifft die Lieferung von Luftabwehrsystemen, Langstreckenfahrzeugen und die Erweiterung von Verteidigungstechnologien.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Der Präsident sagte, dass die Ukraine mit Partnern in Europa zusammenarbeitet, um das PURL-Programm zu erweitern und die Käufe von US-Waffen zu erhöhen.

„Es geht vor allem um die Luftverteidigung und einige unserer Langstreckenwaffen. Nächste Woche werden wir mit unseren Partnern in Europa über neue Beiträge zum PURL-Programm sprechen“, sagte er.

Ihm zufolge bereiten wir auch bereits sehr wichtige Abkommen mit einigen Ländern über Waffen und Verteidigungstechnologien vor.

„Es wird eine Erweiterung unserer Fähigkeiten geben. Das Team des Amtes ist gerade dabei, ein Abkommen abzuschließen, das wir seit mehreren Monaten vorbereiten“, erklärte Selenskyj.

Was ist eine PURL

** PURL (Prioritised Ukraine Requirements List)* ist eine Initiative der Vereinigten Staaten und der NATO , die es der Ukraine ermöglicht, kritische Waffen durch gezielte Finanzierung von in den USA hergestelltem Material zu liefern.

Das ukrainische Verteidigungsministerium wies darauf hin, dass dieses Programm einer der wichtigsten Mechanismen ist, um die Ukraine mit amerikanischen Waffen und Verteidigungsgütern zu versorgen.

NATO-Generalsekretär Mark Rutte stellte seinerseits fest, dass sich bereits mehr als die Hälfte der NATO-Länder dem Programm angeschlossen haben.