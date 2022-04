Drei Städte in der Region Kiew haben 125 km Straßen geräumt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Straßenarbeiter haben in den drei Städten Butscha, Irpin und Borodyanka in der Region Kiew in neun Tagen 125 km Straßen gereinigt. Dies gab der ukrainische Infrastrukturminister Olexander Kubrakov am Donnerstag, 14. April, bekannt.

„Es ist uns gelungen, die von den russischen Besatzern zerstörten und verstopften Hauptwege freizumachen. … Wir sammeln Müll, zerstörte feindliche Ausrüstung und Autos“, erklärte er.

Nach Angaben des Leiters der Agentur werden die Arbeiten an internationalen und regionalen Straßen fortgesetzt:

M-06 Kiew-Tschop – 102,6 km;

M-07 Kiew-Kovel-Yahodyn – 14 km;

R-30 Approach to Irpin – 2,8 km;

T-10-01Worsel-Zabuchye//Kiew-Tschop/ – 4,1 km.

Kubrakow erklärte, dass in den befreiten Gebieten bereits zwei Übergänge geöffnet wurden: über den Fluss Irpin im Dorf Romanovka und über den Fluss Zdvizh im Dorf Katyuzhanka, um den Durchgang und die Lieferung von Waren zu gewährleisten. Sechs weitere Kreuzungen befinden sich im Bau.