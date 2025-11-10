Zum dritten Mal innerhalb eines Monats haben die Special Operations Forces das Öldepot Hvardiyska auf der Krim angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht des 10. November haben die Special Operations Forces erneut das Öldepot Hvardiyska auf der besetzten Krim mit Drohnen angegriffen.

Quelle: Kommando der Spezialeinsatzkräfte der Streitkräfte der Ukraine auf Facebook

Einzelheiten: Es wird berichtet, dass die SSO-Drohnen eine Pumpstation auf dem Gelände des Öldepots in der Nähe des Dorfes Hvardiyske im Bezirk Simferopol auf der ukrainischen Halbinsel getroffen haben. Dies ist der dritte erfolgreiche Angriff der Special Operations Forces in weniger als einem Monat.

Die Spezialkräfte erinnerten daran, dass das Hvardiyska-Öldepot ein wichtiges Element des Kraftstoff- und Logistiksystems der Besatzungsbehörden auf der Krim ist. Es ist für die Versorgung der militärischen Einrichtungen und den Transport der gegnerischen Armee unerlässlich.

Was vorher geschah:

In der Nacht zum 6. November zerstörten die Special Operations Forces einen der Öltanks des Hvardiyska-Öldepots. Zwei Tanklastzüge wurden in der gleichen Gegend getroffen. Außerdem trafen die UAVs mehrere Öldepots sowie Kraftstoff- und Schmiermittellager in Simferopol und Umgebung.

In der Nacht zum 6. Oktober führten die UAVs eine Reihe von Angriffen auf militärische Ziele auf der Krim durch. Dabei wurden eine Abschussrampe des Flugabwehrraketensystems S-400 Triumph und ein Munitionsdepot der 18. Armee der Russischen Föderation zerstört