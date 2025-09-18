Drohnen griffen ein Gasprom-Werk in Baschkortostan an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Zwei Drohnen haben Gasprom Neftekhim Salavat in der Republik Baschkortostan angegriffen. Das Werk befindet sich 1500 km von der Grenze zur Ukraine entfernt.

Der Chef der Republik, Radiy Khabirov, sagte: „Wir untersuchen das Ausmaß des Schadens. Wir sind dabei, das Feuer zu löschen, alle Einsatzkräfte sind vor Ort“, sagte er. Laut Chabirow gab es weder Tote noch Verletzte

Um es kurz zu machen:

In der Nacht des 18. September haben Einheiten der Special Operations Forces die Wolgograder Ölraffinerie in Russland angegriffen.