Drohnen werden 30 km abdecken: Das Verteidigungsministerium bereitet eine "Todeszone" für den Feind vor

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Verteidigungsministerium hat angekündigt, durchgehende Drohnenlinien von bis zu 30 km zu errichten, um den Vormarsch des Feindes zu blockieren und den Kreml an den Verhandlungstisch zu zwingen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des ukrainischen Verteidigungsministers Denys Schmyhal.

Schmyhal betonte, dass die Prioritäten der Ukraine darin bestehen, das Leben des Militärs zu retten, den Schutz des Himmels zu verstärken und die Langstreckenangriffe auszuweiten.

Dazu braucht die Ukraine:

FPV -Drohnen,

-Drohnen, Robotersysteme,

Granaten,

Luftabwehrsysteme und

Abfangdrohnen. „Wir müssen eine sogenannte Kill Zone schaffen. Das sind Drohnenlinien, die ein Gebiet von 10, 15 oder sogar 30 km abdecken und es dem Feind unmöglich machen, vorzurücken“, erklärte Schmyhal.

Der Minister betonte auch die Entwicklung von Innovationen im Verteidigungsbereich: Die Finanzierung von Start-ups nach dem Modell eines Risikokapitalfonds hat den ukrainischen Entwicklungen im Bereich der Rüstung einen Schub gegeben.

Ihm zufolge gibt es in Kiew bereits ein Innovationszentrum, das solche Projekte unterstützt, und die Ukraine ist bereit, Joint Ventures mit europäischen Ländern zu gründen und Investitionen anzuziehen.

Drohnenproduktion in der Ukraine