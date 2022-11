DTEK und Chersonoblenergo beginnen mit der Reparatur der Stromnetze in der Region Cherson

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

DTEK und Chersonoblenergo beginnen mit der Reparatur der Energieinfrastruktur von Cherson und der Region. Dies kündigte Dmitry Sakharuk, Exekutivdirektor von DTEK, in der Sendung des nationalen Spendenmarathons am Samstag, dem 12. November, an.

„Heute wird es eine Inspektion geben. Danach wird man sich darüber im Klaren sein, was getan werden muss und was getan werden kann. Wie sich jetzt herausstellt, sind die Hochspannungsleitungen, die die Stadt Cherson mit Strom versorgen, zerstört, und zwar sowohl die Leitungen als auch das Umspannwerk in Cherson“, so Sakharuk.

Sakharuk fügte hinzu, dass die Militärverwaltung von Cherson morgen Sappeure bereitstellen wird, die die Gebiete entminen werden, und dass DTEK und Chersonoblenergo dann gemeinsam mit dem Wiederaufbau beginnen werden.

Er merkte an, dass Dörfer, die näher an der Demarkationslinie liegen, leichter mit Strom versorgt werden könnten, während die Dörfer, die näher am Dnjepr liegen, mehr Zeit benötigen würden, da die Russen während des Rückzugs viele Einrichtungen gesprengt hätten…