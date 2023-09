DTEK importiert 210.000 Tonnen Kohle, um den Winter zu überstehen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

DTEK Energy hat einen Vertrag über 210.000 Tonnen Kohle in Polen abgeschlossen, um einen stabilen Übergang in der kommenden Heizsaison zu gewährleisten. Im Rahmen des Importvertrags werden die Lieferungen von Kraftwerkskohle während der gesamten Heizsaison, von September dieses Jahres bis März nächsten Jahres, fortgesetzt.

Laut Ildar Saleev, CEO von DTEK Energy, hat die Verwendung von im Inland produzierter Kohle für die Wärmekraftwerke seines Unternehmens nach wie vor Priorität, aber unter den Bedingungen des Krieges wird die Importkohle zur Versicherung für einen stabilen Verlauf der Saison.

„Unter den Bedingungen des Krieges, der unvorhersehbaren feindlichen Handlungen und der erhöhten Last, die die Wärmekraftwerke des Unternehmens in den letzten Monaten zu tragen hatten, werden zusätzliche Mengen an importiertem Brennstoff es ermöglichen, sich zu ‚versichern‘ und eine zusätzliche Sicherheitsmarge für einen stabileren Verlauf der nächsten Heizsaison durch die Wärmeerzeugung zu schaffen“, sagte er.