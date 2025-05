DTEK hat nach den feindlichen Angriffen der letzten Woche die Stromversorgung von 102.000 Haushalten wiederhergestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der vergangenen Woche haben die Energietechniker von DTEK die Stromversorgung von fast 102.000 Häusern in 128 Siedlungen wiederhergestellt, die aufgrund des Beschusses in den Regionen Donezk, Dnipro und Kiew ohne Strom waren.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung von DTEK.

Es wird darauf hingewiesen, dass die meisten Wiederherstellungen in der letzten Woche in der Region Donezk stattfanden, die nach wie vor die Region mit den aktivsten Feindseligkeiten ist. Trotz der extrem schwierigen Situation in der vergangenen Woche ist es den Stromtechnikern gelungen, die Stromversorgung in den Häusern von 73,7 Tausend Einwohnern wiederherzustellen.

Auch in der Oblast Dnipropetrowsk, vor allem im Süden der Region in der Nähe der Kampfzone, konnten die Stromtechniker in der vergangenen Woche eine Reihe von beschädigten Stromnetzen reparieren. So konnten 19,6 Tausend Familien, die von feindlichen Angriffen betroffen waren, wieder mit Strom versorgt werden.

Die Region Kiew hat weiterhin unter feindlichen Angriffen zu leiden. Im gleichen Zeitraum haben die Reparaturteams die Stromversorgung von 8,2 Tausend Familien wiederhergestellt, deren Häuser nach Beschuss abgeschnitten waren.

Letzte Woche gerieten die Stromtechniker von DTEK Rinat Achmetow bei ihrer Arbeit in der Oblast Donezk unter feindlichen Beschuss.

Beschuss der Ukraine durch die Russische Föderation

Russland beschießt das Territorium der Ukraine systematisch mit verschiedenen Waffentypen, von der Artillerie bis hin zu Raketen, Luftbomben und Kamikaze-Drohnen. Die Angriffe erfolgen sowohl an der Frontlinie als auch weit im Hinterland.

Die Praxis der nächtlichen Drohnenangriffe ist zur Regel geworden. So haben die Russen in der Nacht des 18. Mai 273 Drohnen gestartet. Gleichzeitig hat die Luftabwehr 216 von ihnen neutralisiert.