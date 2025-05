Durchsickern von Einkommen und Konten: Steuerbeamte beim Verkauf von geheimen Daten an Russland erwischt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Strafverfolgungsbehörden haben zwei Mitarbeiter der Steuerbehörde enttarnt, die vertrauliche Informationen aus internen Datenbanken der staatlichen Steuerbehörde an ein russisches Hackerforum weitergegeben haben. Dies gab der Leiter der staatlichen Steuerbehörde Ruslan Kravchenko bekannt.

Laut einer EP-Quelle in der staatlichen Steuerbehörde hatten die Angreifer Zugang zu geheimen Informationen über das Einkommen von natürlichen und juristischen Personen, Bankkonten und Finanztransaktionen. Sie übergaben diese Daten systematisch an einen Dritten, einen Vermittler, der sie in Darknet-Foren in Russland verkaufte und nach neuen Kunden suchte.

Der Preis für eine „Charge“ von Informationen lag zwischen 100 und 300 Dollar, und die Bezahlung erfolgte ausschließlich in Kryptowährung.

Alle Teilnehmer an der Aktion wurden verhaftet. Den Kriminellen drohen bis zu 6 Jahre Gefängnis. Zur Erinnerung: Es wurde bereits bekannt, dass die Steuerbehörden Datenbanken von ukrainischen Models an Onlyfans verkauft haben.