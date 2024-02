Eine Gruppe von Flüchtlingen in Neoprenanzügen hat versucht, die Theiß bei Nacht zu durchschwimmen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Eine Gruppe von Männern in Neoprenanzügen hat versucht, nachts die Theiß zu durchschwimmen, um nach Rumänien zu gelangen. Dies berichtete der staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine am Donnerstag, den 29. Februar, auf seinem Telegram-Kanal.

Die Organisatoren der „Extremtour“ versprachen, ihnen für 2.000 Dollar eine Stelle mit flachem Wasser zu zeigen. Die „Kunden“ wurden jedoch an Ort und Stelle überrascht: Der Fluss erwies sich als tief und die Strömung als heftig.

Die „Touristen“ wurden 15 Meter vor der Grenze festgenommen. Sie gaben den Organisatoren jeweils 2.000 Dollar, die versprachen, den Fluss durch die Untiefe zu überqueren. Schon an Ort und Stelle merkten die Grenzverletzer, dass sie getäuscht worden waren, denn der Fluss ist reißend und schnell“, stellte der staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine fest.

Die Grenzschützer erstellten Verwaltungsprotokolle über die Zuwiderhandelnden

Wie wir bereits berichteten, haben die Grenzschützer in der Region Odessa vier raffinierte Flüchtige gestoppt, die in isothermische Decken gehüllt waren, so dass sie die Wärmebildkamera „nicht bemerkten“.

Außerdem wurde bereits berichtet, wie ein Ukrainer versuchte, die Grenze zur Republik Moldau illegal zu überschreiten, aber von Wölfen daran gehindert wurde. Der Flüchtige musste sich an die ukrainischen Grenzbeamten wenden, die den gescheiterten Flüchtling in einem Baum fanden.