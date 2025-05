Eine neue Welle gefährlicher E-Mails von einer gefälschten Steuerbehörde in der Ukraine: Was ist bekannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der Ukraine wurde eine neue Welle massiver gefälschter E-Mails entdeckt, die vorgeben, von den Steuerbehörden zu stammen. Diese E-Mails enthalten gefährliche Anhänge.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram von Ruslan Kravchenko, Leiter der Steuerbehörde.

Ihm zufolge ist dies die zweite Welle von gefälschten Mails in der letzten Woche. Und die Menschen in mehreren Regionen der Ukraine beschweren sich darüber. Aber die staatliche Steuerbehörde hat nichts mit dieser Mailingaktion zu tun.

Die Anhänge der E-Mails enthalten Schadsoftware, die aktiviert wird, wenn eine PDF-Datei geöffnet wird. Wenn Sie darauf klicken, wird die Software gestartet, die einen Fernzugriff auf Ihren Computer ermöglicht.

„Alle offiziellen E-Mail-Adressen der staatlichen Steuerbehörde müssen nach dem „@“-Symbol den Domainnamen „tax.gov.ua“ enthalten. Wir raten Ihnen, keine Anhänge in verdächtigen Nachrichten zu öffnen. Wenn Sie Zweifel an der Herkunft des Briefes haben, wenden Sie sich bitte direkt an die Steuerbehörde“, schrieb Kravchenko.