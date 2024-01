Eine nicht explodierte Rakete ist in der Nähe von Krementschuk gefallen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Eine nicht explodierte Rakete der russischen Aggressoren ist in der Nähe eines Privathauses in der Region Poltawa abgestürzt. Dies teilte die örtliche Militärverwaltung der Region am Samstag, den 13. Januar im Telegram mit.

„Eine nicht explodierte Rakete ist in den Hof eines Privathauses im Bezirk Krementschuk gefallen. Glücklicherweise gibt es keine Verletzten“, heißt es in der Nachricht.

Gleichzeitig wird angegeben, dass ein landwirtschaftliches Gebäude beschädigt wurde. Vor Ort arbeiten Spezialisten an dem Thema.

Wir werden daran erinnern, dass die Russen in der Nacht des 13. Januar einen weiteren massiven Raketenangriff auf die Ukraine durchgeführt haben. Zunächst wurden Raketen des Typs Ch-101/555/55 von der Tu-95MS abgeschossen. Später wurde bekannt, dass in der Luft Kinschal-Raketen auftauchten. Die Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte hat noch keine Daten über die Arbeit der Luftverteidigungseinheiten veröffentlicht.