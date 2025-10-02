Ein elektronisches System für alle Kosmetika wird in der Ukraine eingeführt: Was sich ändern wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In diesem Jahr wird in der Ukraine ein neues elektronisches System eingeführt, in das Hersteller und Importeure vollständige Informationen über jedes kosmetische Produkt eingeben werden.

Dies kündigte der Leiter des staatlichen Unternehmens „Electronic Health“ Olexander Yemets während des eHealth Day an, berichtet Ukrinform.

„Das System der elektronischen Meldung von Informationen über kosmetische Produkte ist eine Anforderung der europäischen Integration und ein Schritt zum Aufbau eines transparenten und sicheren Kosmetikmarktes in der Ukraine in Übereinstimmung mit den europäischen Standards. Wir bringen unsere Register und Systeme mit den EU-Standards in Einklang.

Dies wird den ukrainischen Kosmetikherstellern den Zugang zum europäischen Markt erleichtern, da sie gemäß den EU-Anforderungen und -Regeln standardisiert werden“, sagte Jemets.

Er wies darauf hin, dass die Ukraine bisher nicht über eine einzige Datenbank verfügte, in der Informationen über alle auf dem Markt befindlichen Kosmetika gesammelt werden.

Insbesondere Cremes, Shampoos, Lippenstifte und andere Produkte landeten einfach in den Regalen der Geschäfte, ohne zentral erfasst zu werden, was die Kontrolle der Qualität und Sicherheit der Produkte erschwerte.

Ihm zufolge wird mit der Einführung des elektronischen Meldesystems für kosmetische Mittel eine Art „elektronischer Reisepass“ für jedes kosmetische Mittel erstellt werden.

Die Hersteller werden verpflichtet sein, jedes ihrer Produkte in dieses System einzugeben, bevor es den Verbraucher erreicht.

Um es kurz zu machen:

Ende 2024 wurde berichtet, dass die Preise für Kosmetika, die von inländischen Herstellern in der Ukraine hergestellt werden, aufgrund der Harmonisierung mit den EU-Gesetzen um 20-50% steigen werden.