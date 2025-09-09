Im August hat sich Poroschenko um fast 1 Milliarde Hrywnja bereichert: Deklarationsdaten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Im August 2025 bereicherte sich der Abgeordnete Petro Poroschenko um fast 1 Milliarde Hrywnja. Damit überstieg das Einkommen des Abgeordneten in nur einem Monat sein Jahreseinkommen für das gesamte Vorkriegsjahr 2021 um das 6-fache.

Dies geht aus den Daten der Erklärung des Eurosolidaritätsführers hervor, die im Register der Nationalen Agentur für die Verhinderung von Korruption veröffentlicht wurden, berichtet RBK Ukrajina.

Poroschenkos Gesamteinkommen betrug im August über 932 Millionen Hrywnja. Zum Vergleich: Im Jahr 2024 betrug das durchschnittliche Monatseinkommen des Politikers nur 385 Millionen Hrywnja, im Jahr 2023 – 120 Millionen Hrywnja und im Jahr 2022 – 119 Millionen Hrywnja.

Wie in den vergangenen Jahren stammte der größte Teil von Poroschenkos Einkommen aus Dividenden, Erträgen aus Wertpapieren und Gesellschaftsrechten sowie aus Finanzeinnahmen von Unternehmen, die mit den Geschäftsstrukturen des Politikers verbunden sind.

Der Vorsitzende der Europäischen Solidaritätspartei erhielt die meisten Einkünfte aus dem Sequent/Rothschild Trust, der über 80% aller Einkünfte bereitstellte, während der Rest aus der Rückgabe von Wertpapieren und Zinsen auf Anleihen internationaler Unternehmen und Banken aus aus der Ukraine abgezogenen Mitteln bestand.