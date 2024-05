Das Energiesystem der Ukraine erhält Hilfe aus drei Ländern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukrainer werden gebeten, den Gebrauch von energieintensiven Geräten während der Spitzenzeiten – von 17:00 bis 22:00 Uhr – zu reduzieren.

Am Sonntag erhält die Ukraine Notstromlieferungen aus Polen, Rumänien und der Slowakei. Dies teilte das Energieministerium am 12. Mai mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bedarf der Verbraucher im Laufe des vergangenen Tages durch die eigene Erzeugung sowie durch kommerzielle Importe und Nothilfe aus Polen, Rumänien und der Slowakei gedeckt wurde.

Heute leisten diese drei europäischen Länder auf Ersuchen der Ukraine ebenfalls Soforthilfe. Für den aktuellen 24-Stunden-Zeitraum werden die Stromimporte auf 6.871 MWh geschätzt.

„Angesichts der erheblichen Schäden am Stromsystem bitten wir die Verbraucher, den Gebrauch energieintensiver Geräte während der Spitzenzeiten (insbesondere abends von 17:00 bis 22:00 Uhr) zu reduzieren“, heißt es in der Mitteilung.

Die Agentur bittet die Industrie, die Produktionskapazitäten zu überdenken und die Belastung des Energiesystems zu reduzieren.

Darüber hinaus wurde in einem Bergwerk in der Region Donezk der Strom abgeschaltet. Zu diesem Zeitpunkt waren in dem Unternehmen keine Arbeiter.

Wir möchten daran erinnern, dass die Russen in der Nacht des 8. Mai mehr als 50 Raketen und Dutzende von „Shaheds“ auf die Energieinfrastruktur in sechs Regionen der Ukraine abgefeuert haben. Die Luftabwehr schoss die meisten der Ziele ab, aber nicht ohne Treffer.

Später erklärte Ukrenergo, dass Stromausfälle in der gesamten Ukraine möglich seien. Es gibt bereits Einschränkungen bei der Stromversorgung von Unternehmen und Industrie.

