Ergebnisse vom 18.10: OSZE-Geiselnahme und Gas in Sevpotok-2

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ ​

OSZE-Beobachter im Donbass als Geiseln genommen

Mitglieder der OSZE-Beobachtungsmission im besetzten Donezk und Horlivka wurden von Vertretern der so genannten Donezker Volksrepublik in Hotels blockiert. Die Separatisten fordern die Freilassung des russischen Kämpfers Andrej Kosjak, der vom ukrainischen Militär festgehalten wird.

Inzwischen hat ein Gericht in Sjewjerodonezk den Separatisten in Untersuchungshaft genommen.

Der erste Strang von Nord Stream 2 wird mit technischem Gas gefüllt

Der Betreiber der russischen Nord Stream 2-Pipeline gab bekannt, dass die Befüllung des ersten Pipelinestrangs abgeschlossen ist. Nach dem Plan und den Auslegungsanforderungen ist der Strang mit ca. 177 Mio. m3 so genanntem Prozessgas gefüllt, was für den Beginn des Transports des Brennstoffs ausreichen soll.

Bei der zweiten Linie sind die Arbeiten zur Inbetriebnahme im Gange.

Die Zahl der Todesfälle unter COVID -Patienten ist in der Ukraine gestiegen

In dieser Woche starben 2 307 Ukrainer an dem Coronavirus, 22 % mehr als in der Vorwoche. Während der Pandemie im Land waren 52 % der Todesfälle unter COVID-Patienten in der Altersgruppe 70+, weitere 29 % betrafen Ukrainer im Alter von 60-69 Jahren.

Die Gesamtzahl der tödlichen Coronavirus-Fälle in der Ukraine hat 60.810 erreicht.

Ukrainische Streitkräfte erhalten zweite Lieferung von US-Waffen

Die zweite Lieferung internationaler technischer Hilfe der US-Regierung für die ukrainischen Streitkräfte ist am Flughafen Boryspil eingetroffen. Das Flugzeug lieferte medizinische Hilfsgüter sowie Waffen und Munition im Rahmen der Umsetzung der zusätzlichen Sicherheitshilfe aus Washington.

Starker Anstieg der Gaspreise in Europa

Die Gaspreise in Europa sind wieder gestiegen, nachdem Gazprom sich geweigert hat, für November zusätzliche Transitkapazitäten durch das ukrainische Gastransportsystem zu buchen, und nur 31,4 Mio. m³ pro Tag von insgesamt 89 Mio. m³ Kapazität gebucht hat, um Gas durch die Jamal-Europa-Pipeline über Polen zu pumpen. Infolgedessen stieg der Gaspreis um 14 %, von 1.000 USD auf 1.281,9 USD pro tausend Kubikmeter.

Verkehrskollaps in zwei ukrainischen Städten aufgrund des Eintritts in die rote Zone

In Cherson ließen die Verkehrsbetriebe die Kleinbusse nicht fahren, was zu riesigen Warteschlangen an den Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel führte. Eine ähnliche Situation wurde in Saporischschja beobachtet: An den Haltestellen bildeten sich lange Schlangen von Menschen, die öffentliche Verkehrsmittel benutzen wollten – an manchen Stellen bis zu 160 Personen.

Naftohas hat bei der deutschen Regulierungsbehörde Einwände gegen die Zertifizierung von Nord Stream 2 eingereicht

Naftohas Ukrajiny hat bei der deutschen Regulierungsbehörde einen Antrag auf Teilnahme am Zertifizierungsverfahren für den Betreiber von Nord Stream 2 gestellt, um dieses zu verhindern, da Nord Stream 2 „den Wettbewerb auf dem europäischen Markt, einschließlich des deutschen, slowakischen, ungarischen, tschechischen und österreichischen Marktes, beeinträchtigen würde“.

IWF -Mission in der Ukraine abgeschlossen

Nach einer erfolgreichen IWF-Mission in der Ukraine, bei der die Parteien eine Einigung auf Stabsebene über die Maßnahmen zur Unterstützung der Reformen in dem Land im Rahmen einer Bereitschaftskreditvereinbarung erzielten, erklärte der Fonds, er könne dem Land 700 Mio. USD leihen.

Apple stellt neues MacBook Pro und AirPods vor

Apple hat in diesem Herbst seine zweite Gadget-Präsentation abgehalten. Vorgestellt wurden die dritte Generation der kabellosen Kopfhörer AirPods (Preis $179), neue MacBook Pro Laptops (14“ ab $1999, 16“ ab $2499) sowie die eigenen Prozessoren, mit denen diese Laptops ausgestattet werden. Konkret sagte das Unternehmen, dass der M1 Max-Prozessor der weltweit leistungsstärkste Laptop-Prozessor ist.