​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Oberfeldwebel Wiktor Klimtschuk mit dem Rufzeichen „Highlander“ wurde der erste Soldat, dessen Name auf einem vorläufigen Grabstein eingraviert ist.

Auf dem National War Memorial Cemetery (NVMK) in der Nähe von Kiew fand die erste Beerdigung des identifizierten Verteidigers statt. Darüber berichtete am Vorabend der Pressedienst der Einrichtung.

„Der erste Verteidiger, dessen Name auf dem Nationalen Kriegsgedenkfriedhof eingemeißelt wurde, Klimtschuk Wiktor Michailowitsch. am 10. September 2025 machte die Ukraine einen Schritt, der Geschichte machte. An diesem Tag fand auf dem Territorium des Nationalen Kriegsdenkmalfriedhofs die Beisetzung des Verteidigers der Ukraine statt“, heißt es in der Nachricht.

Es wird darauf hingewiesen, dass Oberfeldwebel Wiktor Klimtschuk mit dem Rufzeichen „Highlander“ der erste Krieger ist, dessen Name auf einem provisorischen Grabstein eingemeißelt ist. In Zukunft wird er auf der Gedenkwand der Erinnerung und unter den Namen derer, die ihr Leben für die Ukraine gaben, verewigt sein.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass am 29. August die erste Beerdigung im NVMK stattfand. Präsident Wolodymyr Selenskyj nahm an der Zeremonie teil. An diesem Tag wurden fünf unbekannte Soldaten beigesetzt. Und in der ersten Woche seit der Eröffnung von NVMK wurden 27 unbekannte Soldaten ehrenvoll beigesetzt.

Gegenwärtig ist der Bau des ersten Startkomplexes der ersten Etappe im NVMK abgeschlossen. Insbesondere wurden 6 Tausend Plätze vorbereitet (insgesamt werden bis zu 120-130 Tausend Plätze zur Verfügung stehen). Es wurden zwei Kolumbarien errichtet, ein Parkplatz angelegt, technische Netze verlegt, eine Straßenkreuzung und eine Zufahrtsstraße gebaut.