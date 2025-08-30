Die EU hat eine Bedingung für die Rückgabe der eingefrorenen Guthaben an Russland genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Russland sollte zunächst den Schaden, den es der Ukraine während des Krieges zugefügt hat, wiedergutmachen, um seine Guthaben zurückzubekommen.

Russland wird seine eingefrorenen Guthaben erst dann zurückerhalten, wenn es den Schaden, den es der Ukraine zugefügt hat, wiedergutgemacht hat. Dies erklärte die Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Kaja Kallas, vor dem Beginn des informellen Treffens der EU-Außenminister im Anthem-Format in Kopenhagen, wie Ukrinform berichtete.

Mehr als 205 Milliarden Euro an russischen Vermögenswerten werden derzeit im Rahmen der EU-Sanktionen eingefroren, die Moskau wegen seiner Invasion verhängt hat.

„Wir müssen uns mit dem Thema der eingefrorenen Vermögenswerte eingehend befassen. Es gibt Vor- und Nachteile. Es gibt gewisse Empfindlichkeiten, aber es sollte eine fundierte Diskussion über mögliche Risiken geben. Natürlich muss es eine Strategie geben, um aus der Krise herauszukommen, aber wir können uns nicht einmal vorstellen, dass diese Vermögenswerte im Falle eines Waffenstillstands an Russland zurückgegeben werden, ohne dass Russland Reparationen zahlt“, sagte Kallas.

Die Ukraine und einige EU-Länder, insbesondere Polen und die baltischen Staaten, haben die EU aufgefordert, die Vermögenswerte zu konfiszieren und sie zur Unterstützung Kiews zu verwenden.

Frankreich, Deutschland und Belgien, das den größten Teil des Vermögens besitzt, haben solche Forderungen zurückgewiesen.

Die Länder fügten hinzu, dass die EU künftige Einnahmen aus den Vermögenswerten für die Rückzahlung von Unterstützungsgeldern an die Ukraine vorgesehen hat, und stellten in Frage, ob es eine rechtliche Grundlage für die Beschlagnahmung der Vermögenswerte gibt.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Ungarn eine Klage gegen den EU-Rat und die Europäische Friedensfazilität eingereicht hat, in der es die Entscheidung anfechtet, die Erlöse aus den eingefrorenen russischen Vermögenswerten zur Unterstützung der Ukraine zu verwenden.