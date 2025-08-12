FT: Europäische Militärfabriken expandieren dreimal schneller als vor 2022

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Europäische Militärfabriken bauen ihre Produktionskapazitäten dreimal so schnell aus wie vor dem Krieg Russlands gegen die Ukraine, berichtet die Financial Times.

Die Journalisten analysierten mehr als 1.000 Satellitenbilder von 150 Anlagen von 37 Unternehmen in Europa. Sie verwendeten den Radarsatelliten Sentinel-1, der Veränderungen auf der Oberfläche auch dann erkennen kann, wenn optische Bilder dies nicht tun.

Die Analyse ergab, dass etwa ein Drittel der untersuchten Anlagen Anzeichen von Erweiterungs- oder Bauarbeiten aufweist. Während in den Jahren 2020-2021 Bauaktivitäten auf einer Fläche von 790 Tausend Quadratmetern verzeichnet wurden, stieg diese Zahl in den Jahren 2024-2025 auf 2,8 Millionen Quadratmeter an.

Der wichtigste Katalysator war das mit 500 Millionen Euro dotierte ASAP-Programm (Act in Support of Ammunition Production) der EU, mit dem der Mangel an Munition und Raketen behoben werden soll. Unternehmen, die diese Mittel erhielten, expandierten viel schneller als andere.

Zu den größten Projekten gehören:

Das gemeinsame Werk von Rheinmetall und N7 Holding in Varpalot, Ungarn, zur Herstellung von 155 mm Artilleriegranaten.

BAE Systems erweitert sein Werk in Wales – die Produktion von 155-mm-Granaten wird um das 16-fache gesteigert.

MBDA erhöht die Kapazität seines deutschen Werks zur Herstellung von Patriot-Raketen im Rahmen eines NATO-Vertrags im Wert von 5,6 Milliarden Dollar.

Laut EU-Verteidigungskommissar Andrius Kubilius wird die jährliche Munitionsproduktionskapazität der EU nach 2022 von 300.000 auf etwa 2 Millionen Schuss pro Jahr steigen, und dieses Niveau soll bis Ende 2025 erreicht werden.