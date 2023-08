Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Nationale Agentur für Korruptionsprävention hat den Status von fünf griechischen Fluggesellschaften auf der Liste der internationalen Kriegssponsoren wiederhergestellt, da diese Unternehmen die bei den Verhandlungen über ihre Streichung von der Liste vereinbarten Bedingungen nicht erfüllt haben. Dies gab der Pressedienst der Nationalen Agentur für Korruptionsprävention am 7. August bekannt.

Kürzlich nahmen die ukrainische und die griechische Seite Verhandlungen auf, in denen den Unternehmen vorgeschlagen wurde, die Praxis des Abschaltens von Transpondern (Geräte zur Verfolgung der Navigation von Schiffen – Anm. d. Red.) einzustellen, Fracht von Bord zu Bord zu überladen und die russische Aggression öffentlich zu verurteilen.

Die Frage der Abschaltung von Transpondern und der Umladung von Bord zu Bord wurde im 11. Die fünf griechischen Unternehmen haben jedoch die Auflage, die russische Aggression öffentlich zu verurteilen, nicht fristgerecht erfüllt. Daher setzte die Nationale Agentur für Korruptionsprävention sie wieder auf die Liste der „Internationalen Kriegsförderer“.

Im Sommer 2022 gewährte die Nationale Agentur für Korruptionsprävention fünf griechischen Unternehmen – Dynacom Tankers Management (DTM), Delta Tankers LTD, Thenamaris Ships Management Inc, Minerva Marine und TMC Tankers LTD – den Status eines Kriegssponsors. Die Unternehmen transportierten russisches Öl und Erdölerzeugnisse und ergänzten so den russischen Haushalt und finanzierten die russische Invasion.