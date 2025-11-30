Fast 1200 Soldaten und über fünfhundert Drohnen: Der Generalstab hat die russischen Verluste im Laufe des Tages aktualisiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In den vergangenen 24 Stunden, vom 29. auf den 30. November, haben die Russen weitere 1.160 Soldaten an der Front verloren. Die ukrainischen Streitkräfte haben außerdem 14 gepanzerte Mannschaftstransporter, 49 Fahrzeuge und 508 Drohnen zerstört.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Bericht des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine.

Vom 24. Februar 2022 bis einschließlich 30. November 2025 betrugen die geschätzten Kampfverluste des Feindes

personal – etwa 1.172.860 (+1.160) Personen;

Panzer – 11.386 (+5) Einheiten;

gepanzerte Kampffahrzeuge – 23.672 (+14) Einheiten;

Artilleriesysteme – 34.740 (+7) Einheiten;

Mehrfachraketen-Systeme – 1.552 (+2) Einheiten;

Luftabwehrsysteme – 1.253 Einheiten;

Flugzeuge – 430 Einheiten

hubschrauber – 347 Einheiten;

unbemannte Luftfahrzeuge der operativen und taktischen Ebene – 85.851 (+508) Einheiten;

Marschflugkörper – 4.024 (+29) Einheiten;

Schiffe/Boote – 28 Einheiten;

U-Boote – 1 Einheit;

Kraftfahrzeuge und Tankwagen – 68.512 (+49) Einheiten;

Spezialausrüstung – 4.010 Einheiten.

Lage an der Frontlinie