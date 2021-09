Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Fast 3,5 Millionen Menschen besuchten die Ukraine in diesem Sommer. Dies wurde am Montag, den 27. September, in einem Präsentationsvideo des staatlichen Grenzdienstes zum Welttourismustag mitgeteilt.

Die meisten Touristen in der Ukraine kamen aus europäischen Ländern. So sind 70 % der ausländischen Besucher Europäer, 24 % kommen aus Asien, 2,8 % aus Nordamerika und 1,7 % aus Afrika, heißt es in dem Video.

Gleichzeitig reisten in der ersten Hälfte des Jahres 2021 5,7 Millionen ukrainische Bürger ins Ausland. Die beliebtesten Reiseziele waren dabei die Türkei und Ägypten.

Zuvor war berichtet worden, dass weniger als ein Drittel der Ukrainer zu touristischen Zwecken in das Land reisten. 68 % der Bevölkerung des Landes haben sich in den letzten zwei Jahren nicht für einen solchen Urlaub entschieden.

