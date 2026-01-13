Feindlicher Angriff auf das Innovationsterminal von Nowa Poschta in Charkiw: Es gibt Tote und Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Nacht zum 13. Januar hat der Feind einen Raketenangriff auf das Innovationsterminal von Nowa Poschta in Charkiw gestartet.

In der Nacht zum 13. Januar hat der Feind einen Raketenangriff auf das Innovationsterminal von Nowa Poschta in Charkiw gestartet.

Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens mit.

Vier Menschen wurden bei dem Angriff verletzt – drei Mitarbeiter des Sortierzentrums und ein Fahrer eines Speditionspartners. Sie befinden sich im Krankenhaus unter ärztlicher Aufsicht und sind nicht in Lebensgefahr.

Zugleich wurden vier Menschen getötet: zwei Mitarbeiter des Sortierzentrums und zwei Fahrer des Speditionspartners.

„Wir stehen in ständigem Kontakt mit ihren Familien und leisten jede notwendige Unterstützung“, so das Unternehmen.

Nach Angaben des Unternehmens wurde das Frachtterminal fast vollständig und das Postterminal teilweise zerstört.

„Wir werden uns mit den Kunden, deren Pakete zerstört wurden, in Verbindung setzen und sie für deren Wert entschädigen“, versprach das Unternehmen.

Um es kurz zu machen:

In der Nacht des 31. Dezember, während des russischen Angriffs in der Region Odessa, stürzte das Wrack einer feindlichen Drohne auf das Gelände des Parkplatzes des Sortierterminals von Nowa Poschta.