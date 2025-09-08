Finnland beruft Sondersitzung der OSZE ein - Sybiha

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Diese Maßnahme ist eine Reaktion auf die jüngsten massiven Angriffe Russlands, die zahlreiche Opfer und Zerstörungen verursacht haben.

Finnland wird morgen, am 9. September, auf Ersuchen der Ukraine eine Sondersitzung des Ständigen Rates der OSZE einberufen. Dies gab der Außenminister der Ukraine Andrij Sybiha im sozialen Netzwerk X bekannt.

„Wir arbeiten in allen internationalen Foren aktiv daran, den internationalen Druck auf Russland zu erhöhen. Morgen, am 9. September, um 11:00 Uhr Kiewer Zeit, beruft der finnische Vorsitz der OSZE auf Antrag der Ukraine eine Sondersitzung des Ständigen Rates der OSZE ein“, sagte der ukrainische Außenminister.

Das Treffen wird als Reaktion auf die jüngsten massiven Angriffe Russlands stattfinden, die zahlreiche zivile Opfer und Zerstörungen verursacht haben.

„Russlands Gräueltaten werden nicht ungestraft bleiben. Nur entschlossener und konsequenter Druck auf den Aggressor, auch durch harte Sanktionen, kann Moskau dazu zwingen, die Diplomatie nicht länger zu imitieren und sich echten Bemühungen zur Beendigung des Angriffskrieges anzuschließen“, betonte der Minister.

Sybiha dankte der amtierenden OSZE-Vorsitzenden, der finnischen Außenministerin Elina Valtonen, für ihre prinzipienfeste Haltung und ihre rechtzeitige Reaktion.