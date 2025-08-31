Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das Dorf Dachne in der Region Dnipro steht unter der Kontrolle der Streitkräfte der Ukraine. Das ukrainische Militär hat einen weiteren russischen Zwischenfall dementiert.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Facebook-Seite des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine.

Gestern hatte der Chef des Generalstabs der russischen Streitkräfte, Valery Gerasimov, berichtet, dass die russische Armee angeblich 7 Siedlungen in der Region Dnipro besetzt hat, darunter das Dorf Dachne.

Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte zeigte jedoch, wie das Dorf Dachne in der Region Dnipro, das „von Gerasimow besetzt“ wurde, tatsächlich aussieht.

Insbesondere haben Soldaten der 46. separaten luftbeweglichen Podilska-Brigade der Luftlandetruppen von einer Drohne aus Soldaten in Dachne mit einer ukrainischen Flagge gefilmt.

Die DeepState-Karte zeigt die Lage des Dorfes Dachne.

Warum Russland seine „Erfolge“ übertreibt