Der Geheimdienst meldete einen Autobombenanschlag auf Invasoren in Melitopol

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der vorübergehend besetzten Stadt Melitopol in der Region Saporischschja wurde ein Auto russischer Invasoren in die Luft gesprengt. Dies meldete die Hauptdirektion des Nachrichtendienstes (Main Directorate of Intelligence) des Verteidigungsministeriums am Montag, den 15. Januar.

Es wird angegeben, dass sich gestern eine starke Explosion in der Straße Gogol ereignet hat.

„Als Ergebnis eines besonderen Ereignisses, das von den Kräften des ukrainischen Widerstands durchgeführt wurde, wurde das Auto der russischen Eindringlinge UAZ Patriot in die Luft gesprengt“, heißt es in der Nachricht.

Nach Angaben des Geheimdienstes befanden sich in dem Fahrzeug vier Eindringlinge.

„Nach vorläufigen Informationen wurden jedoch nicht für alle von ihnen Ärzte benötigt. Die genaue Zahl der nicht wiederherstellbaren und sanitären Verluste des Feindes wird angegeben“, fügte die Hauptdirektion des Geheimdienstes hinzu.

Zuvor hatten Guerillas das Hauptquartier der Russen in Melitopol in die Luft gesprengt. Mindestens drei Offiziere wurden durch eine starke Explosion getötet.