Gemeinden in äußerster Randlage in der Oblast Sumy erhalten weitere 100 Millionen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Grenzgemeinden im Gebiet Sumy erhalten eine zweite Tranche staatlicher Hilfen in Höhe von 100 Mio. Hrywnja.

Dies gab Olexij Kuleba, Vizepremierminister für den Wiederaufbau der Ukraine und Minister für die Entwicklung der Gemeinden und Gebiete, bekannt.

Es sei darauf hingewiesen, dass der Staat in diesem Jahr bereits 200 Millionen Hrywnja an zusätzlichen Subventionen für 25 Gemeinden in der Region bereitgestellt hat. Die Mittel wurden für den Kauf von modularen Unterkünften, Baumaterialien, Spezialausrüstung, Transport und Notreparaturen bereitgestellt.

„Wir bereiten jetzt die zweite Tranche von 100 Millionen Hrywnja vor, die die Region bis Ende des Jahres erhalten wird. Wir suchen nach neuen Wegen, um diese Gemeinden zu unterstützen, damit jeder von ihnen überleben und weiterleben kann“, sagte Kuleba.

Um es kurz zu machen:

Mitte Oktober waren 14 modulare Kesselhäuser in der Oblast Sumy in Betrieb, und die Lieferung von weiteren 20 Kesselhäusern nach Sumy und 10 nach Schostka wurde in Erwägung gezogen.