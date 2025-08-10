FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Generalstab bestätigt Angriff auf Saratow-Ölraffinerie in Russland

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.uaBildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua

Der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine hat einen nächtlichen Angriff ukrainischer Drohnen auf die Ölraffinerie von Saratow in Russland bestätigt.

Quelle: Generalstab der Streitkräfte der Ukraine

Einzelheiten: Nach Angaben des Militärs verursachte der Drohnenangriff Explosionen und einen Brand auf dem Gelände des Unternehmens.

Wörtlich: „In der vergangenen Nacht haben die unbemannten Systeme der Streitkräfte der Ukraine in Zusammenarbeit mit anderen Komponenten der Verteidigungsstreitkräfte die Ölraffinerie von Saratow (Region Saratow, Russland) angegriffen.“

Einzelheiten: Die Saratower Ölraffinerie ist eine der wichtigsten Einrichtungen der russischen Kraftstoffinfrastruktur, die die Besatzungstruppen mit Erdölprodukten versorgt. Ihre jährliche Raffineriekapazität erreicht 7 Millionen Tonnen Öl.

Der Generalstab betonte, dass die Verteidigungskräfte weiterhin Maßnahmen ergreifen, die darauf abzielen, das militärische und wirtschaftliche Potenzial Russlands zu reduzieren, um es zu zwingen, seine Aggression gegen die Ukraine einzustellen.

Wörtlich: „Jedes beschädigte Objekt auf dem Territorium der Russischen Föderation, das an der Sicherstellung ihres verbrecherischen Krieges gegen die Ukraine beteiligt ist, bringt uns einem gerechten Frieden näher.

  • Was dem vorausging: .*
  • In der Nacht des 10. August griffen Drohnen eine Ölraffinerie in der russischen Stadt Saratow an, woraufhin ein Großbrand in der Anlage ausbrach.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 219

