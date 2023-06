Der Generalstab hat den Grund genannt, warum die Russen das Wasserkraftwerk Kachowka in die Luft gesprengt haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das russische Militär hat die Strukturen des Wasserkraftwerks Kachowka gesprengt, um ukrainische Einheiten am Vorrücken zu hindern. Dies erklärte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte am Mittwoch, den 7. Juni, in einem morgendlichen Briefing.

„Russische Terroristen haben ein weiteres Kriegsverbrechen begangen – um den Vormarsch unserer Truppen zu verhindern, sprengten sie die inneren Strukturen des Wasserkraftwerks Kachowskaja“, heißt es in dem Bericht.

Es wird darauf hingewiesen, dass etwa 80 Siedlungen in der Überschwemmungszone als Folge des Angriffs liegen.