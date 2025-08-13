Der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine hat die Daten über die Verluste der Russischen Föderation im Krieg aktualisiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In den vergangenen 24 Stunden haben die Streitkräfte der Ukraine 890 Angreifer ausgeschaltet. Ein Panzer, acht gepanzerte Fahrzeuge, 23 Artilleriesysteme und 99 Drohnen wurden zerstört.

Vom 24. Februar 2022 bis zum 13. August 2025 werden die gesamten Kampfverluste der russischen Truppen auf dem Territorium der Ukraine auf 1.066.110 Menschen (+890 pro Tag) geschätzt. Dies wurde vom Generalstab der Streitkräfte der Ukraine mitgeteilt.

Darüber hinaus wurden seit Beginn des Krieges zerstört:

11099 (+1) Panzer,

23127 (+8) gepanzerte Fahrzeuge,

31429 (+23) Artilleriesysteme,

1465 (+1) Mehrfachraketenwerfer,

1207 (+2) Flugabwehrsysteme,

421 (+0) Flugzeuge,

340 (+0) Hubschrauber,

50852 (+99) unbemannte Luftfahrzeuge auf operativer Ebene,

3.558 (+2) Marschflugkörper,

28 (+0) Schiffe/Boote,

1 (+0) U-Boote,

58265 (+46) Fahrzeuge und Tanker,

3937 (+0) Einheiten von Spezialausrüstung.

