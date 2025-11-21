Generalstab: Ukrainische Streitkräfte haben in 24 Stunden 1.050 Russen getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die ukrainischen Verteidiger haben in den letzten 24 Stunden mehr als 200 Einheiten von Waffen und militärischer Ausrüstung der Invasoren zerstört.

Die ukrainischen Verteidigungskräfte haben im Laufe des vergangenen Tages weitere 1.050 Eindringlinge vernichtet. Dies meldet der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine auf Facebook.

Die gesamten Kampfverluste der Russen vom 24.02.22 bis zum 21.11.25 beliefen sich vorläufig auf: