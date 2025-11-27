Der Generalstab hat die Verluste der Russischen Föderation ab dem 27. November genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den vergangenen 24 Stunden haben die Streitkräfte der Ukraine 1.140 Angreifer ausgeschaltet. Ein Panzer, drei gepanzerte Fahrzeuge, 21 Artilleriesysteme, ein Flugabwehrfahrzeug, 214 unbemannte Luftfahrzeuge und zwei Flugzeuge wurden zerstört.

Vom 24. Februar 2022 bis zum 27. November 2025 werden die gesamten Kampfverluste der russischen Truppen auf dem Territorium der Ukraine auf 1.169.690 (+1140 pro Tag) geschätzt. Dies wurde vom Generalstab der Streitkräfte der Ukraine mitgeteilt.

Außerdem wurden seit Beginn des Krieges zerstört:

11.373 (+1) Panzer,

23.628 (+3) gepanzerte Fahrzeuge,

34.709 (+21) Artilleriesysteme,

1.550 (+1) Mehrfachraketenwerfer,

1.253 (+1) Flugabwehrmittel,

430 (+2) Flugzeuge,

347 (+0) Hubschrauber,

85.174 (+214) unbemannte Luftfahrzeuge auf operativer Ebene,

3.995 (+0) Marschflugkörper,

28 (+0) Schiffe/Boote,

1 (+0) U-Boote,

68.351 (+109) Fahrzeuge und Tanker,

4.008 (+1) Einheiten von Spezialausrüstung