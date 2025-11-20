Der Generalstab hat die Zahl der liquidierten russischen Soldaten genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die ukrainischen Verteidiger haben in den letzten 24 Stunden 19 Artilleriesysteme und 68 Einheiten der gegnerischen Fahrzeuge und Tanker zerstört.

Russland hat im Krieg gegen die Ukraine im Laufe des vergangenen Tages weitere 890 seiner Soldaten verloren. Dies geht aus den Daten der morgendlichen Zusammenfassung des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine hervor, die am Donnerstag, den 20. November auf Facebook veröffentlicht wurde.

Die gesamten Kampfverluste des Feindes vom 24.02.22 bis zum 20.11.25 beliefen sich vorläufig auf: