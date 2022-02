Ein Getreidelaster rammte einen Militärkonvoi in der Nähe von Mykolajiw

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Dienstag, den 15. Februar, krachte ein DAF-Lkw auf der Autobahn Nikolaev-Cherson in einen Konvoi von Militärfahrzeugen. Dies berichtet die Lokalzeitung Novosti-N.

Der Lkw war in Richtung Cherson unterwegs. Etwa 100 Meter nach der Abzweigung zum Dorf Luch änderte der Getreidetransporter abrupt seine Flugbahn und krachte in eine Kolonne von Militärfahrzeugen, die am Straßenrand standen.

Der Fahrer des Militärfahrzeugs wurde verletzt. Er wurde mit mehreren Frakturen ins Krankenhaus eingeliefert.

Bei dem Unfall wurden drei Militärfahrzeuge des Typs ZIL-131, zwei KUNGs und ein Tanklastzug beschädigt.

Der Militärkonvoi fuhr weiter, die beschädigten Fahrzeuge und ihre Besatzungen blieben an der Unfallstelle, um den Unfall aufzuarbeiten.