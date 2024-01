Das Hauptwasserversorgungssystem in der Ukraine ist zu 95% fertiggestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

Die Hauptwasserleitung ist zu 95% fertiggestellt. Zurzeit werden Mauern errichtet und Pumpen in der Anlage installiert.

Dies teilte das Ministerium für Infrastruktur mit.

„Auf der gesamten Länge von 145 Kilometern werden 11 Pumpstationen gebaut, um einen möglichst zuverlässigen Betrieb des Hauptwasserversorgungssystems zu gewährleisten. Außerdem verlegen wir Rohre und bauen elektrische Umspannwerke. Der nächste Schritt ist die Abdichtung der Wände, der Einbau von Dächern und die Installation von automatischen Systemen“, heißt es in der Erklärung.

Die Agentur betonte, dass das Wasserversorgungssystem etwa eineinhalb Millionen Menschen mit Trinkwasser versorgen wird. Die Bewohner von Krywyj Rih, Marhanets, Nikopol, Tomakivka, Pokrovsk, Maryansk und anderen nahegelegenen Siedlungen sind durch die Explosion des Wasserkraftwerks Kachowka durch die Russen ohne Wasser geblieben.

„Der Bau der Hauptwasserleitung ist eines der vorrangigen Projekte des Ministeriums für Gemeinden, Territorien und Infrastrukturentwicklung und der Staatlichen Agentur für die Wiederherstellung und Entwicklung der Infrastruktur der Ukraine, die sich in den ersten Tagen nach der Explosion des Wasserkraftwerks Kachowka an der Reaktion auf die Tragödie beteiligt haben“, so das Ministerium für Infrastruktur.

Das Ministerium sagte, dass beratende Ingenieure und Vertreter der unabhängigen technischen Aufsicht an jedem der Standorte arbeiten.