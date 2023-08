Humanitäre Krise in den besetzten Gebieten verschärft sich - Zentrum für nationalen Widerstand

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die humanitäre Krise verschlimmert sich in den von den Russen vorübergehend besetzten ukrainischen Gebieten. Darüber am Dienstag, 15. August, gab das Zentrum des nationalen Widerstandes Zentrum des nationalen Widerstandes.

„Die russischen Invasoren haben in den vorübergehend von ihnen kontrollierten Gebieten der Ukraine eine humanitäre Krise ausgelöst, um die lokale Bevölkerung von den „Verwaltungen“ der Invasoren abhängig zu machen“, heißt es in dem Bericht.

Das Zentrum für nationalen Widerstand wies darauf hin, dass in den von den Russen eroberten Gebieten die Preise steigen, auch für Lebensmittel.

„Es gibt auch einen Rückgang des Umsatzes bei der Produktion und dem Verkauf von Produkten, die in den vom Feind kontrollierten Unternehmen hergestellt werden“, heißt es in der Veröffentlichung.

Außerdem gibt es in einigen von den Angreifern kontrollierten Gebieten kein Trinkwasser, und die einheimischen Männer werden an die Front geschickt, was den Arbeitskräftemangel noch verschärft.

Das Zentrum wies darauf hin, dass die schwierige Sicherheitslage und die zerstörte Infrastruktur ein zusätzlicher Faktor ist, der die lokale Bevölkerung dazu zwingt, tief in die besetzten Gebiete zu ziehen und anschließend in die Russische Föderation zu „evakuieren“ oder einen russischen Pass zu beantragen, um „Sozialhilfe“ zu erhalten.

Die Russen haben Ziele für den Abtransport ukrainischer Kinder festgelegt – Zentrum für nationalen Widerstand Novini vid Korrespondent.net in Telegram. Abonnieren Sie unseren Kanal https://t.me/korrespondentnet